В школах России запретили вторую смену: какие классы это затронет

Минпросвещения запретило вторую смену для учеников ряда классов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Учащиеся первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов не смогут посещать занятия во вторую смену. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения России.

Запрет распространяется на все классы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Согласно документу, учеба во второй половине дня допускается только для вторых, третьи, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов.

Минпросвещения РФ уточнило, что на проведение нулевых уроков действует абсолютный заперт. Обучение в три смены остается полностью недопустимым.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят продлить работу муниципальных детсадов и начальных школ до 20:00, чтобы дети могли оставаться под присмотром до 20:00. Депутат Каплан Панеш считает, что родители не должны выбирать между работой и заботой о ребенке.