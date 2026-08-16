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НовостиОбщество16 августа 2026 23:19

В школах России запретили вторую смену: какие классы это затронет

Минпросвещения запретило вторую смену для учеников ряда классов
Мария ПАНЮТИНА
Минпросвещения запретило вторую смену для учеников ряда классов

Минпросвещения запретило вторую смену для учеников ряда классов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Учащиеся первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов не смогут посещать занятия во вторую смену. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения России.

Запрет распространяется на все классы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Согласно документу, учеба во второй половине дня допускается только для вторых, третьи, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов.

Минпросвещения РФ уточнило, что на проведение нулевых уроков действует абсолютный заперт. Обучение в три смены остается полностью недопустимым.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят продлить работу муниципальных детсадов и начальных школ до 20:00, чтобы дети могли оставаться под присмотром до 20:00. Депутат Каплан Панеш считает, что родители не должны выбирать между работой и заботой о ребенке.