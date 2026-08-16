Стал известен рабочий график на сентябрь: сколько будем отдыхать

Медякова: россиян ждёт 22 рабочих дня в сентябре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре россиян ждут 22 трудовых и 8 выходных дней. Об этом напомнила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

«Сентябрь 2026 года — классический пример "базового" трудового месяца: 30 календарных дней, восемь выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке», — сказал он для РИА Новости.

Она пояснила, что на сентябрь не приходится ни одного праздничного дня, а значит, никаких добавочных отгулов или коротких рабочих дней в календаре не ожидается.

Напомним, что россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году. При этом четырехдневных рабочих недель в следующем году будет пять.

При этом школьные зимние каникулы в 2026-2027 учебном году продлятся на один день меньше. Так, школьники будут отдыхать с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го.

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