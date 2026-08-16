Новые правила в электронной медицинской документации: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября изменятся правила ведения электронной медицинской документации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новые правила ведения электронных меддокументов вступают в силу с 1 сентября. Согласно документу Минздрава РФ, фармпроизводителей уравняют в требованиях с медицинскими учреждениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Новые правила обязывают фармпредприятия, работающие с электронной меддокументацией, зарегистрироваться в соответствующем реестре. Также они должны подать информацию о сотрудниках, ответственных за создание и заверение цифровых документов, в кадровый регистр ЕГИСЗ.

Еще одно изменение касается выдачи бумажных версий электронных записей. Теперь фармкомпании, наравне с клиниками, должны будут распечатывать их по просьбе пациентов. Раньше такая норма действовала лишь для медорганизаций.

Кроме этого, россиян с 1 сентября россиян ждет ряд других изменений. Например, изменятся правила оплаты при сверхурочной работе и введут новую программу для учеников школ.