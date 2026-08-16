В ДНР украинский дрон атаковал пожарный расчет МЧС, пострадали два спасателя

В ДНР дрон атаковал пожарный расчет МЧС, пострадали два спасателя Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пожарный расчет МЧС России по ДНР подвергся повторной атаке беспилотника ВСУ во время тушения возгорания, два спасателя доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным МЧС, атака произошла в одном из освобожденных населенных пунктов. Во время ликвидации пожара по спецтехнике был нанесен удар с помощью украинского дрона.

В результате атаки сотрудники спасательной службы почувствовали недомогание и были госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Повреждения получил и пожарный автомобиль.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Московскую область. Губернатор Алексей Воробьев уточнил, что от удара ВСУ по частному дому погиб пенсионер. Мужчине было 83 года. Также пострадали три мирных жителя.