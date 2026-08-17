Студенты оказались под прицелом мошенников перед 1 сентября: вот подробности схемы

Мошенники начали обманывать студентов под видом объявлений о сдаче квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии учебного года мошенники начали публиковать фейковые предложения о сдаче квартир, выманивая предоплату у приезжих студентов. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Многие ребята приезжают в крупные города с целью обучения и, конечно, встает вопрос жилья. Мошенники сразу тут как тут. Они публикуют фейковые объявления об аренде жилья с требованием предоплаты», — предупредил эксперт в беседе с ТАСС.

Как отметил эксперт, подобные предложения всегда кажутся выгодными: в них обещают отличный ремонт, приветливого арендодателя, пешую доступность к вузу, невысокую стоимость или даже освобождение от «коммуналки».

По уточнениям, иногда у аферистов имеется и офис, куда студент приходит подписывать бумаги и платить, а номер «собственника» ему дают только после оплаты, чтобы он мог договориться о встрече. Но есть и те, кто просто размещает фейковые объявления в Интернете.

Как ранее писал KP.RU, перед 1 сентября аферисты начали похищать личные данные студентов под предлогом стипендии или брони места в общежитии.