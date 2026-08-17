На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Камчатские вулканологи зафиксировали свечение над Ключевской сопкой. Это свидетельствует о начале нового вершинного извержения. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

«Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», — говорится в сообщении.

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили о тепловой аномалии в кратере Ключевской сопки. Кроме того, они отмечают мощный выброс газов, поднимающийся над вулканом.

Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом во всей Евразии.

Ранее из-за извержения вулкана Этны и мощного пеплового выброса аэропорт сицилийской Катании приостановил работу.