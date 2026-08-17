ВСУ скрывают статистику сбитых ракет из-за паники среди украинцев Фото: REUTERS.

ВВС Украины перестали публиковать данные о количестве перехваченных российских ракет, поскольку они вызывают тревогу у населения. Об этом заявил корреспондент Welt Ибрагим Набар.

"ВВС Украины объявили, что больше не будут публиковать статистику сбитых и несбитых ракет. Просто потому, что эта статистика сейчас выглядит очень катастрофично, и это, естественно, пугает людей", - отметил журналист.

Набар добавил, что многие украинцы испытывают усталость из-за неопределенности и постоянного напряжения. По его словам, особенно сильную тревогу у жителей вызывают сообщения о российских ракетах с высокой скоростью.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, российские бойцы поразили порты и морские суда, которые задействованы в интересах ВСУ.