30 тысяч долларов за каждого убитого солдата США: в Иране назначили награду

Иран назначил награду за убитых или плененных солдат США Фото: REUTERS.

Командующий иранской армией Амир Хатами пообещал выплатить по 30 тыс. долларов за каждого убитого или пленного американского солдата.

«... Армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или 5 миллиардов иранских туманов. Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение», — передает его слова местная гостелерадиокомпания IRIB.

Армия Ирана также намерена выкупить оружие, примененное против американских солдат, по двойной цене и выдать новое.

В свою очередь в Белом доме назвали главную цель США в войне против Ирана. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон начал иранский конфликт из-за желания обеспечить себя дешевой нефтью. Второй целью США считают гарантию, что Иран никогда не получит ядерное оружие.