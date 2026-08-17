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НовостиВ мире17 августа 2026 0:30

30 тысяч долларов за каждого убитого солдата США: в Иране назначили награду

Иран назначил награду за убитых или плененных солдат США
Анна ПЕТРОВА
Иран назначил награду за убитых или плененных солдат США

Иран назначил награду за убитых или плененных солдат США

Фото: REUTERS.

Командующий иранской армией Амир Хатами пообещал выплатить по 30 тыс. долларов за каждого убитого или пленного американского солдата.

«... Армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или 5 миллиардов иранских туманов. Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение», — передает его слова местная гостелерадиокомпания IRIB.

Армия Ирана также намерена выкупить оружие, примененное против американских солдат, по двойной цене и выдать новое.

В свою очередь в Белом доме назвали главную цель США в войне против Ирана. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон начал иранский конфликт из-за желания обеспечить себя дешевой нефтью. Второй целью США считают гарантию, что Иран никогда не получит ядерное оружие.