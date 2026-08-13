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НовостиВ мире13 августа 2026 22:30

Вэнс назвал главную задачу США в иранском конфликте: дело в ценах на нефть

Вэнс: целью конфликта с Ираном является обеспечение США дешёвой нефтью
Мария ПАВЛОВА
Джей Ди Вэнс признал, что первоочередной целью иранского конфликта является обеспечение США дешёвой нефтью.

Джей Ди Вэнс признал, что первоочередной целью иранского конфликта является обеспечение США дешёвой нефтью.

Фото: REUTERS.

В США признали, что начали иранский конфликт из-за желания обеспечить себя дешёвой нефтью. В то же время ранее называвшееся приоритетной целью предотвращение появления у Ирана ядерного оружия не является таковой.

«Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране. И затем, очевидно, цель номер два — гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Напомним, нефть начала дешеветь ночью 3 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

По данным Министерства энергетики США, на 7 августа 2026 года стратегический резерв нефти в стране снизился до 298,7 млн баррелей - это самый низкий показатель с января 1983 года.

При этом мировые запасы нефти сокращаются более чем в два раза быстрее, чем прогнозировалось. Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), в текущем квартале рынок столкнется с дефицитом в 1,8 миллиона баррелей в день, а годовой дефицит станет максимальным за последние пять лет.