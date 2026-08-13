Вэнс назвал главную задачу США в иранском конфликте: дело в ценах на нефть

Джей Ди Вэнс признал, что первоочередной целью иранского конфликта является обеспечение США дешёвой нефтью. Фото: REUTERS.

В США признали, что начали иранский конфликт из-за желания обеспечить себя дешёвой нефтью. В то же время ранее называвшееся приоритетной целью предотвращение появления у Ирана ядерного оружия не является таковой.

«Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране. И затем, очевидно, цель номер два — гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Напомним, нефть начала дешеветь ночью 3 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

По данным Министерства энергетики США, на 7 августа 2026 года стратегический резерв нефти в стране снизился до 298,7 млн баррелей - это самый низкий показатель с января 1983 года.

При этом мировые запасы нефти сокращаются более чем в два раза быстрее, чем прогнозировалось. Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), в текущем квартале рынок столкнется с дефицитом в 1,8 миллиона баррелей в день, а годовой дефицит станет максимальным за последние пять лет.