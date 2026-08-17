Посольство России в Египте следит за делом задержанного россиянина

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Судебное разбирательство в отношении российского гражданина Миронова, задержанного в египетском Шарм-эш-Шейхе, продолжается. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Египте.

В дипмиссии выразили надежду, что по итогам судебного процесса обвинения с гражданина России будут сняты и он сможет вернуться домой. Сотрудники консульского отдела посольства поддерживают связь с властями Египта и родственниками задержанного.

Напомним, россиянина задержали в отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе. Мужчину обвиняют в нарушении норм поведения, принятых в исламе. Что именно сделал турист, не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что обвиняемого в вымогательстве россиянина задержали в Таиланде. Он уже экстрадирован на родину. По данным МВД России, мужчина вместе с сообщниками требовал деньги у владельца бизнеса по продаже автомобилей.