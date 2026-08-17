Роспотребнадзор: более 34 000 сайтов с запрещёнными БАДами заблокированы в РФ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России заблокировано свыше 34 тыс. ресурсов, торгующих запрещенными БАДами. Подобные данные привели в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России», — рассказали в ведомстве.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, блокировке подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасной для потребителей.

В ведомстве заверили: каждый день специалисты анализируют публикации, товарные позиции и сайты интернет-торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках.

По данным KP.RU, ранее в составе БАДов для похудения на онлайн-площадках нашли опасный компонент, который может вызвать тяжелые психические расстройства и сердечные патологии.