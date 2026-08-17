В России предложили место единого золотохранилища БРИКС

В Госдуме хотят разместить в РФ единое золотохранилище БРИКС. ФОТО: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В Госдуме предложили создать в России международный центр хранения золота БРИКС с участием всех стран объединения. С подобной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Это могло бы быть совместное хранилище БРИКС — с международным надзором, с участием всех стран-участниц и юридическими гарантиями того, что доступ к золоту будет обеспечен в любой момент времени», — сказал он для РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание, что за два года золото подорожало в два раза, преодолев отметку в 4 300 долларов за унцию. При этом центробанки, включая страны БРИКС, активно наращивают его запасы, рассматривая золото как «страховку» от финансовых угроз.

Кирьянов перечислил преимущества России как площадки для международного депозитария: надежность, охрана, независимость от санкционного давления, а также безупречная репутация в части исполнения обязательств и отсутствие прецедентов с заморозкой чужих активов.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил: за последние 25 лет доля БРИКС в мировой торговле увеличилась больше, чем в два раза.