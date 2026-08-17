Назначение некоторых субсидий для пенсионеров может измениться: подробности

В Госдуме хотят автоматически назначать пенсионерам субсидии на ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме предложили перевести назначение жилищных субсидий пенсионерам в автоматический режим. С подобной инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат ГД Леонид Слуцкий. Об этом сообщает ТАСС.

«... И даже за положенной поддержкой пенсионер должен обращаться сам: выяснять, имеет ли он право на субсидию, очно подавать заявление, мотаясь по инстанциям, разбираться в порядке назначения льготы», — сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что пенсионеры и так несут огромные финансовые траты, поэтому нужна автоматическая помощь.

По словам Слуцкого, для многих пожилых людей «Госуслуги» недоступны из-за отсутствия навыков, а очные походы в инстанции оборачиваются стрессом. В итоге значительная часть пенсионеров просто не пользуется положенными льготами, считает он.

Напомним, что с 1 октября некоторым категориям россиян проиндексируют пенсии.