Христофору назвал ошибкой использование британских дронов для ударов по РФ Фото: REUTERS.

Применение Украиной дронов британского производства для атак по территории России является чудовищной ошибкой. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Британские беспилотники теперь будут использоваться Киевом для ударов по России. Чудовищная ошибка! Лондон пытается вытянуть за уши ВСУ, но это не поможет", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору назвал абсурдным обсуждение возможного размещения иностранного контингента на Украине на фоне поставок Киеву ударных беспилотников для ударов по России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО передает Украине разведывательные данные и дроны. По ее словам, все лето киевский режим атакует гражданскую инфраструктуру в Азово-Черноморской акватории.