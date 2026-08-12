Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

НАТО передает Украине разведывательные данные и БПЛА. Украина атакует гражданскую инфраструктуру в Азово-Черноморской акватории. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В течение лета киевский режим, используя полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведданные, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории», — заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что под удар попали важные сельскохозяйственные грузы.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что ЕС могут передавать Украине оружие, которое альянс покупает у Штатов. То, что Брюссель поддерживает Киев в военном смысле, уже давно не секрет. Об этом говорил президент России Владимир Путин.