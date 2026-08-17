Политолог Грэм: США должны вернуться к челночной дипломатии по Украине Фото: REUTERS.

США должны вернуться к практике «челночных» переговоров с Россией и Украиной, чтобы сократить разрыв в подходах к конфликта. Об этом заявил бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм.

«Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом», — сказал Грэм для РИА Новости.

При этом Грэм не исключил, что в ходе переговорного процесса на некоторых стадиях к диалогу могут напрямую привлекать государства Европы.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины прекратились после февраля. Как ранее отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, для возобновления переговоров по Украине Киев должен сделать шаг.

Кроме этого, российская сторона неоднократно подчеркивала: Москва готова к переговорам по украинскому конфликту.