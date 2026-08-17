Политолог Грэм: США должны вернуться к челночной дипломатии по Украине

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США должны вернуться к практике «челночных» переговоров с Россией и Украиной, чтобы сократить разрыв в подходах к конфликта. Об этом заявил бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм.
«Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом», — сказал Грэм для РИА Новости.
При этом Грэм не исключил, что в ходе переговорного процесса на некоторых стадиях к диалогу могут напрямую привлекать государства Европы.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины прекратились после февраля. Как ранее отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, для возобновления переговоров по Украине Киев должен сделать шаг.
Кроме этого, российская сторона неоднократно подчеркивала: Москва готова к переговорам по украинскому конфликту.