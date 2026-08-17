Политолог Глазунов: Дружбы между Украиной и Польшей не было никогда. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Дружественных отношений между Украиной и Польшей в принципе быть не могло — их не было никогда в истории. Об этом сообщил политолог Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru.

«Но вот Зеленский копает себе яму, разрывая связи с теми, кто его всегда поддерживал. Хотя, если уж честно говорить, украинцы всегда были людьми второго сорта для поляков. Они считали их рангом ниже», — сказал эксперт.

По мнению политолога, единственное, что объединяло Варшаву и Киев, — стремление «ослабить» Россию. Историческая основа для дружественных отношений отсутствовала, заявил он. Кроме того, Глазунов обратил внимание, что Польша разочарована политикой киевского главаря Владимира Зеленского, поэтому не заинтересована в сотрудничестве с Украиной.

По данным издания Mysl Polska, убрать Зеленского с поста можно только с помощью отказа от помощи Киеву.