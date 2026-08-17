В Латвии «накинулись» на премьера Кулбергса после слов о закупке антидроновых систем

Экс-глава МО Латвии Спрудс обвинил премьера страны во лжи из-за БПЛА Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заявления латвийского премьера Андриса Кулбергса о сложностях с закупками антидронового вооружения являются ложью. Об этом заявил бывший глава Минобороны республики Андрис Спрудс.

«Ничего не было забыто. То, что дроны-перехватчики первоначально поступили без этой взрывчатки, совершенно естественно. Ведь они поступили как дроны-перехватчики без взрывчатки, пока решался вопрос о ее [пригодности]», — передает его слова Delfi.

По словам бывшего главы Минобороны, премьер сознательно «распространяет ложные сведения».

12 августа Кулбергс сообщил, что правительство Латвии закупило оборудование для борьбы с дронами, однако забыло заказать снаряды к нему. Тогда латвийский премьер, буквально оказавшийся в неловком положении, признал: страна любит называть себя «дроновой сверхдержавой», но на деле это пустые слова.