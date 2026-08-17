Россиянам объяснили, почему Федор Достоевский популярен в Европе

Переводчик Ницберг: взгляды Достоевского привлекают европейского читателя Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Европейскую аудиторию в творчестве Федора Достоевского привлекает многоголосие и философия безусловной свободы личности. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости переводчик русской литературы на немецкий язык Александр Ницберг.

«Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что Достоевский возглавляет список любимых русских авторов у европейцев, читающих по-немецки. Следом за ним идут Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков.

Ницберг подчеркнул, что многоголосие достигает пика в романах Достоевского, где спорят носители противоположных мировоззрений. Сам автор не навязывает читателю единственную точку зрения, а предлагает свою как одну из многих. Еще одной отличительной чертой писателя переводчик назвал трактовку свободы.

Напомним, на Андреевском спуске в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову.