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НовостиВ мире17 августа 2026 3:15

Трамп высказался о наконец-то подписанном Мекканском соглашении

Президент США назвал соглашение трех стран шагом к укреплению безопасности
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение совместного оборонного соглашения между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном является позитивным развитием событий.

"Страны Ближнего Востока объединяются и они, наконец, смогут более эффективно защищать себя", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Трамп поздравил руководителей трех государств с "наконец-то подписанным" Мекканским соглашением. Он назвал его "смелым и важным первым шагом". Подготовка документа продолжалась около года.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение трех стран не направлено против конкретных государств. По его словам, документ является проявлением стратегической воли, базирующейся на мире, стабильности, солидарности и коллективном сдерживании.