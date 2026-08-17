В России предложили новый способ назначения статуса многодетных: что известно

В Госдуме хотят давать статус многодетных независимо от наличия регистрации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить привязку статуса многодетной семьи к регистрации. Соответствующее письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой находится в распоряжении РИА Новости.

Суть инициативы в том, чтобы статус многодетной семьи можно было оформить не только по прописке, но и на основании других подтверждающих документов: данных из госреестров, справок из ЗАГСА, миграционной службы, решений суда или любых иных законных способов, доказывающих, что семья действительно живет вместе.

Как указано в письме, многие граждане РФ с детьми лишены доступа к льготам только потому, что не имеют постоянной прописки.

По словам Чернышова, речь идет о гражданах, которые недавно переехали в другой регион, арендуют жилье, ожидают оформления права собственности на купленную квартиру или оказались в иной ситуации, когда получить регистрацию объективно невозможно.

До этого в Госдуме предложили ввести для всех родителей школьников выплату перед Днем знаний.