В Госдуме предложили финансово помогать родителям школьников: речь идет о новой выплате

Слуцкий: необходимо ввести ежегодную выплату в 10 тысяч рублей на школьную форму. Фото: Shatokhina Natalya/GLOBAL LOOK PRESS

В России может появиться новая ежегодная выплата для родителей школьников в 10 тысяч рублей на школьную форму. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла партия ЛДПР. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

По его словам, предложенная партией инициатива должна распространяться на всю страну. Право на выплату должно распространяться на каждого ребенка, обучающегося в школе с установленными требованиями к одежде.

Эта мера поддержки, пояснил политик, будет реальной помощью родителям, поскольку с каждым годом сборы в школу все сильнее бьют по семейным бюджетам россиян. Ведь сегодня только один комплект школьной формы обходится в 8 - 15 тысяч рублей. А еще необходимо приобрести канцелярию, рюкзак, спортивную одежду, дневник, тетради. Таким образом, цена сборов на одного ребенка достигает 19 тысяч рублей.

В политических и общественных кругах России все чаще звучат предложения о необходимости введения специальной выплаты семьям со школьниками. Так, недавно председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко заявил, что разовая денежная помощь к 1 сентября должна предоставляться всем семьям, имеющим детей-школьников. Это необходимо из-за высокой финансовой нагрузки на родителей в преддверии Дня знаний. По словам общественника, один комплект школьной формы сегодня стоит порядка 17 тысяч рублей.