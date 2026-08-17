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НовостиВ мире17 августа 2026 3:30

На Западе оценили заявление Медведева об ответе России на провокации

LAD: слова Медведева об ответе РФ на провокации говорят о ее решимости
Мария ПАНЮТИНА
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: REUTERS.

Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о реакции Москвы на атаки на суда свидетельствуют о ее решительном настрое. Об этом сообщает L’antidiplomatico.

"Это заявление является предвестником глобального ответа, который она [Россия] осуществит", - отмечается в публикации.

Медведев ранее заявил, что Россия вправе симметрично атаковать любое торговое судно в своих или нейтральных водах при наличии подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал пиратством и разбоем попытки государств Запада воспрепятствовать проходу российских торговых кораблей враждебными актами. Подобные действия грубо нарушают нормы международного морского права. Он предупредил, что Москва не оставит подобные выпады без внимания.