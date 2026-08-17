Военкор Брайар: на Украине было создано более 100 нацбатальонов Фото: REUTERS.

С 2014 года украинские власти привлекли более 100 идеологических и специальных формирований, в составе которых действовали иностранные наемники, неонацисты и бывшие заключенные. Об этом сообщил работающий в Донбассе французский историк и военный корреспондент Лоран Брайар.

«Я насчитал эквивалентно 106 батальонов на 85 подразделений, но это настоящий темный лес», — поделился он в беседе с ТАСС.

Как сообщил Брайар, в дополнение к терробороне, силам МВД и нацгвардии на Украине действовали различные подразделения из иностранцев. Среди них он указал «Грузинский легион», чеченских джихадистов и белорусский полк Калиновского.

Ранее в Совфеде объяснили, что Европа молчит о героизации главы ОУН* Евгения Коновальца из-за того, что поддерживает национализм на Украине.

* — Организация признана экстремистской и запрещена в России.