WSJ: Иран готовится к возобновлению конфликта с США и Израилем Фото: REUTERS.

Иран считает, что усилия США и Израиля по достижению прекращения огня могут быть направлены на подготовку к дальнейшему противостоянию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Тегеран рассматривает текущие переговоры как "интерлюдию перед конфликтом". Иран полагает, что заключенный меморандум мог быть попыткой США и Израиля выиграть время и уменьшить экономические последствия кризиса.

Газета отмечает, что готовность Ирана дать отпор говорит о сохраняющемся недоверии между сторонами, которое снижает вероятность достижения долгосрочного соглашения, несмотря на дипломатические усилия.

Ранее KP.RU сообщал, что США вновь пригрозили Ирану экономическим давлением. Министр финансов Скотт Бессент допустил введение ограничений против иранского судоходства. Глава Центрального командования США Брэд Купер призвал возобновить совместные с Израилем удары по иранской энергетике.