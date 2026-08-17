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НовостиЭкономика17 августа 2026 3:47

Россиян предупредили об «услуге-призраке» в платежах по ЖКХ: как ее распознать

Бондарь: УК зарабатывают на невнимательных жильцах услугами-призраками
Анна ПЕТРОВА
Бондарь: УК зарабатывают на невнимательных жильцах услугами-призраками

Бондарь: УК зарабатывают на невнимательных жильцах услугами-призраками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управляющие компании (УК) часто зарабатывают на невнимательности жильцов. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Самым распространенным способом УК являются так называемые «услуги-призраки» в платежах по ЖКХ, когда по бумагам дератизация или уборка выполняются, а на деле — нет.

Кроме того, управляющие компании могут искусственно завышать объемы воды и электроэнергии, списываемых на общедомовые нужды.

«Вы платите за "кубы" воды, которых хватило бы, чтобы залить подъезд до потолка, хотя уборщица приходит раз в месяц с одним ведром», — пояснил Бондарь.

По закону любые начисления сверх нормы должны утверждаться на общем собрании, но УК иногда подделывают протоколы, добавил Бондарь. Для контроля за УК необходимо ознакомиться с отчетностью: актами или протоколами собраний. Если на бумаге все сделано, а по факту — нет, то следует подать жалобу в Госжилинспекцию.

Ранее KP.RU перечил список работ, которые УК обязана выполнить бесплатно.