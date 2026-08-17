«Шаг к ядерной войне»: в Норвегии предупредили об опасности применения дронов Британии для ударов по России

Дизен: применение британских дронов для ударов по РФ приведет к ядерной войне Фото: REUTERS.

Тот факт, что для ударов по России используются британские дроны, увеличивает вероятность ядерной войны. С таким предупреждением в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», — предупредил он.

Накануне сообщалось, что Украина начала применять беспилотники британского производства для ударов вглубь территории России. Речь идет о дронах, разработанных двумя компаниями из Великобритании и затем переданных Киеву. Причем, это оружие используется украинской стороной для дальних атак уже около полугода.

В начале июля президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях дальнейших ударов беспилотниками вглубь России. Он заявил, что чем больше подобных атак будет предпринимать противник, тем большую зону безопасности ВС РФ придется создавать на сопредельной территории. Кроме того, президент поручил проанализировать степень вовлеченности европейских стран в боевые действия.