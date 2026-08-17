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НовостиВ мире17 августа 2026 3:59

На Западе предупредили премьера Японии о рисках сближения с антироссийским лагерем

Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным
Мария ПАНЮТИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Премьер-министру Японии Санаэ Такаити следует попытаться наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина", - сказал он на YouTube-канале.

Меркурис отметил, что ухудшение отношений между Москвой и Токио ударит по Японии. При этом он добавил, что Такаити продолжает придерживаться антироссийской линии в западном лагере.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла претензии Японии в связи с поездкой Путина на Курильские острова. Дипломат назвала их политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными.

Посол России Николай Ноздрев после вызова в японский МИД подчеркнул, что поездка президента по территории своей страны не может быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Посольство назвало протест Токио необоснованным демаршем.