Умерла Хейден Панеттьери в возрасте в 36 лет: актриса снялась в фильмах «Крик» и родила дочь от Владимира Кличко

Умерла Хейден Панеттьери, 36-летняя актриса из «Крика», родившая дочь от Кличко. Фото: Lev Radin/GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Хейден Панеттьери, сыгравшая в сериале «Герои», ушла из жизни. Звезде было только 36 лет. Об этом представитель артистки сообщил в интервью ABC News.

С заявлением соцсетях выступил и отец Хейден, Скип Панеттьери. Он отметил, что его дочь была невероятным светом и силой природы, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, — и миллионам зрителей, которые видели ее на экране.

Подробности кончины наследницы мужчина озвучивать не стал. Равно как информацию о дате и месте похорон Хейден.

Отмечается, что Панеттьер начинала как детская актриса и сделала успешную карьеру на телевидении и в кино, запомнилась ролями Клэр Беннет в популярном сериале «Герои» и Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл», а также по фильму «Крик».

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, в 2013 году у них даже состоялась помолвка. Однако в августе 2018 года пара рассталась. У бывшей пары есть дочь — Кайя Евдокия Кличко, которую артистка родила 9 декабря 2014 года.

Напомним, 13 августа стало известно, что актриса Шерил Холл, известная по сериалам «Пуаро» и «Доктор Кто»», умерла в возрасте 76 лет. Знакомые и поклонники выразили соболезнования в связи со смертью звезды.