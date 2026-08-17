"Готовится к худшему": в Британии забили тревогу после слов Путина

WI: Британия в панике после слов Путина Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Британия обеспокоена состоянием Королевского военно-морского флота после заявления президента России Владимира Путина о захвате европейских судов. Об этом сообщает Wydarzenia Interia.

"Слова Путина вызвали настоящую панику в Лондоне. <...> Лондон готовится к худшему. Он боится России", - говорится в материале.

Бывший первый морской лорд Британии адмирал Алан Уэст уточнил, что многолетнее сокращение флота привело к нехватке кораблей для выполнения всех задач. По его словам, британские суда будут уязвимы при возможном столкновении с Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что британские военно-морские силы в 2025 году активно следили за деятельностью российских подлодок. Флот затратил на это треть своего времени. ВМС Британии пытались обнаружить российский след у берегов государства.