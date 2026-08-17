В Польше два ребенка с Украины пострадали при нападении из-за своей речи. Фото: Ilya Galakhov/GLOBAL LOOK PRESS

В Польше произошел очередной инцидент, в котором пострадали украинские беженцы. На этот раз ЧП произошло в польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев – 14-летняя девушка и 12-летний парень-стали жертвами нападения. Местным жителям не понравилось, что они общались между собой на украинском. Об этом со ссылкой на генконсульство Украины сообщает издание «Украинская правда».

По данным дипмиссии, мужчина и женщина сначала оскорбляли детей, использовали нецензурную лексику и угрожали им, а затем применили физическое насилие.

«Они выкрутили руку ребенку, сломали игрушечный дрон и бросили обломки в парня, нанеся ему царапины», - говорится в заявлении.

На днях в Польше произошёл резонансный инцидент: две местные жительницы набросились с кулаками на граждан Украины из-за того, что те разговаривали на украинском языке.