Bloomberg: Вспышка лихорадки Эбола в Конго стала самой смертоносной в истории. Фото: Xinhua/XinHua/Global Look Press

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) стала самой смертоносной в истории страны, сообщает Bloomberg. По данным Национального института общественного здравоохранения, число погибших достигло 2325 человек, превысив показатель предыдущей эпидемии 2018–2020 годов (2299 смертей). С момента объявления о вспышке в мае зафиксировано почти 5000 подтвержденных случаев заражения.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер предупредил, что вирус «одерживает победу», и призвал экстренно наращивать ответные меры. По его оценкам, эпидемия удваивается примерно каждые 20 дней.

«Мы хотим, чтобы мир знал, что кризис, вызванный лихорадкой Эбола, реален. Теперь это проблема каждого», — сказал Флетчер.

Ранее также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что нынешняя вспышка Эболы в ДРК способна превзойти эпидемию 2014-2016 годов в Западной Африке, унесшую более 11 тысяч жизней.