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НовостиПолитика17 августа 2026 5:51

Прикрепленные к боевым группам связисты ВСУ понесли потери в Сумской области

ВСУ перебрасывают связистов в Сумскую область для удержания позиций в Краснопольском районе
Арина СЕРОВА
ВСУ перебрасывают связистов в Сумскую область для удержания позиций в Краснопольском районе. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

ВСУ перебрасывают связистов в Сумскую область для удержания позиций в Краснопольском районе. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Военнослужащие 76-го полка связи ВСУ, переброшенные для удержания позиций в Сумской области, понесли потери. Об этом РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.

По имеющейся информации, командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает прикреплять связистов из указанного полка к боевым группам 119-й бригады теробороны. Их отправляют для удержания позиций в Краснопольском районе. Однако, исходя из слов собеседника агентства, те не справляются со своими задачами.

«Последняя группа прикомандированных связистов попала в окружение и понесла потери», - указано в сообщении.

Отмечается, что информация о случившемся стала известна от родственников украинских боевиков. По их данным, уцелевшие солдаты остаются без необходимого снабжения и обеспечения.

Ранее Минобороны РФ раскрывало, сколько военных усели потерять ВСУ с начала текущего года. Согласно сведениям ведомства, враг лишился более 280 тысяч человек.