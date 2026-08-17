ВС России ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и Измаила Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили бить по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ ночью 17 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, в порту в порту «Одесса» уничтожен патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом.

А в порту «Измаил» – причальный терминал. Он обеспечивал разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что Герани-4 уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы, склад беспилотников в Днепропетровской области и пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике.