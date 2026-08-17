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НовостиПолитика17 августа 2026 5:52

Российские «Герани» уничтожили логистический центр Новой почты на окраине Одессы

ВС РФ нанесли очередные удары по инфраструктуре ВСУ на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Российские «Герани» уничтожили логистический центр Новой почты на окраине Одессы

Российские «Герани» уничтожили логистический центр Новой почты на окраине Одессы

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Герани-4 уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы, склад беспилотников в Днепропетровской области и пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Накануне российские военные поразили цех в Одесской области, где изготавливали безэкипажные катера для ударов по российским городам, судам в Черном море и инфраструктуре.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные поразили сухогруз в Одессе, который перевозил западное оружие для ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что всегда наносят удар только по военным объектам. А украинские военные используют порты в Одессе, как круглосуточный путь доставки вооружения.