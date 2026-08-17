Российские «Герани» уничтожили логистический центр Новой почты на окраине Одессы Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Герани-4 уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы, склад беспилотников в Днепропетровской области и пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Накануне российские военные поразили цех в Одесской области, где изготавливали безэкипажные катера для ударов по российским городам, судам в Черном море и инфраструктуре.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные поразили сухогруз в Одессе, который перевозил западное оружие для ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что всегда наносят удар только по военным объектам. А украинские военные используют порты в Одессе, как круглосуточный путь доставки вооружения.