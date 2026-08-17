Елена Зеленская. Фото: CNP / AdMedia, Global Look Press

Первая леди Украины Елена Зеленская, не участвуя в политике публично, все же обладает «золотым правом вето» и влияет на решения своего супруга Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

В материале подчеркивается, что, несмотря на демонстративную дистанцию от политических процессов, степень ее влияния нельзя недооценивать. В особенности это касается ее мужа и то, какие решения глава киевского режима принимает. По данным источников, если ей понравился какой-либо чиновник, то она вполне может содействовать его продвижению по службе.

«Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею - вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето"», - сказал один из собеседников.

Другой источник издания рассказал, что Зеленская якобы держится в стороне от аппаратных интриг и закулисных манипуляций. При этом уточняется, что первая леди Украины выступает своеобразным стабилизатор для супруга. По его словам, она пытается уравновесить Зеленского настолько, насколько это вообще возможно.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, остались ли соратники у экс-комика. Согласно ее данным, режим нелегитимного лидера Украины поддерживают немногие в стране.