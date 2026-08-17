Гендиректором РЭО стал бывший глава Росагролизинга Косов

Павел Косов назначен на должность генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО). Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Кресло генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) занял Павел Косов, который в прошлом занимал должность главы АО «Росагролизинг». Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в понедельник, 17 августа.

Согласно имеющимся данным, на это место Косова назначил российский премьер Михаил Мишустин.

Известно, что с с 2024 года Павел Косов является президентом Объединенной лизинговой ассоциации. В 2025 году он вошел в состав наблюдательного совета РЭО.

«Подписано распоряжение о досрочном освобождении Ирины Тарасовой от должности генерального директора «Российского экологического оператора» по ее просьбе. Эту должность она занимала с марта 2025 года», - заявили в кабмине.

KP.RU ранее писал, что 15 августа Шухрат Ибодов официально заступил на должность и. о. главы Azur Air. Он заменил Евгения Королева, который занимал этот пост с 2021 года.