Родственники ищут десятки пропавших под Устиновкой боевиков ВСУ Фото: REUTERS.

Родственники десятков украинских пограничников, пропавших без вести в районе Устиновки в Харьковской области, безуспешно пытаются выяснить их судьбу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идет о военнослужащих 1-го погранотряда. В силовых структурах рассказали, что на данном участке передовой действовали заградительные отряды 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по имеющейся информации, убивали украинских военнослужащих, пытавшихся отступить или сдаться в плен.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщал, что в районе Кудиевки украинские снайперы убили двух солдат ВСУ при попытке сдаться в плен российским бойцам. Инцидент произошел во время боев за населенный пункт, когда российская группировка войск «Север» выбила оттуда украинские подразделения.