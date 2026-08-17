«Хочу выдохнуть и побыть с собой»: мать убитых в Таиланде брата и сестры заявила, что не покинет страну

Мать убитых в Паттайе россиян Назимовых не планирует уезжать из Таиланда. Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press

Зарина Назимова, мать 17-летнего Романа и 22-летней Дианы, которые трагически погибли в Таиланде, заявила, что не планирует уезжать из страны. Несмотря на трагедию, подчеркивает женщина, Таиланд остается для нее домом. Об этом сообщает «КП-Тюмень».

«Пока я не планирую уезжать из Таиланда. Несмотря на все, что здесь произошло, это мой дом. Здесь произошла огромная часть нашей жизни, здесь выросли мои дети, здесь слишком много нас», - отметила Зарина Назимова.

Она предположила, что в ближайшее время она, вероятно, будет менять города. Сейчас, например, ей хочется поехать в Чиангмай.

«Почему-то сейчас очень тянет именно в Чиангмай… В горы, в зелень, в тишину… Хочется немного спрятаться от всего шума, выдохнуть и просто побыть с собой», — ответила она.

Накануне вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что Таиланд намерен ужесточить меры безопасности для иностранных путешественников, в том числе для граждан России.

Трагедия произошла в Паттайе в конце июля. В ночь с 26 на 27 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позже полиция задержала двух местных рецидивистов, подозреваемых в совершении убийства россиян.