Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 августа 2026 7:23

ВС РФ поразили патрульный катер ВСУ и резервуары ГСМ в порту Одесса

Российские военные поразили патрульные суда, задействованные в интересах ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ поразили патрульный катер ВСУ и резервуары ГСМ в порту Одесса

ВС РФ поразили патрульный катер ВСУ и резервуары ГСМ в порту Одесса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили патрульный катер ВСУ, а также резервуары с топливом в порту "Одесса". Об этом сообщили в Минобороны России.

"ВС РФ продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что ночью 17 августа ударными БПЛА поразили в порту "Одесса" патрульный катер типа "Тарантул", который обеспечивал безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом.

Сайт KP.RU ранее писал, что российские военные поразили цех в Одесской области, где изготавливали безэкипажные катера для ударов по российским городам, судам в Черном море и инфраструктуре.