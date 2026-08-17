ВС РФ поразили патрульный катер ВСУ и резервуары ГСМ в порту Одесса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили патрульный катер ВСУ, а также резервуары с топливом в порту "Одесса". Об этом сообщили в Минобороны России.

"ВС РФ продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что ночью 17 августа ударными БПЛА поразили в порту "Одесса" патрульный катер типа "Тарантул", который обеспечивал безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом.

Сайт KP.RU ранее писал, что российские военные поразили цех в Одесской области, где изготавливали безэкипажные катера для ударов по российским городам, судам в Черном море и инфраструктуре.