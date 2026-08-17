В Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестер

Правоохранительные органы уже расследуют дело о нападении с ножом на девочек 9 и 16 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе произошло нападение с применением холодного оружия - 16-летняя девушка нанесла ножевые ранения двум своим сестрам. Младшей пострадавшей 9 лет, второй - 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Поступило сообщение о нанесении ножевого ранения двум несовершеннолетним девочкам. Предварительно сотрудниками полиции установлено, что, находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сестрам», - заявили в полиции.

Обе пострадавшие были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Состояние здоровья пострадавших находится на строгом контроле медиков.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства конфликта и мотивы нападавшей.

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