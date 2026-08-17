Посольство РФ в Каире надеется на снятие обвинений с задержанного россиянина Фото: Shutterstock.

Посольство России в Каире следит за ситуацией с задержанным в Шарм-эш-Шейхе россиянином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с компетентными египетскими ведомствами и родственниками соотечественника», - рассказали в посольстве.

Кроме того, в дипмиссии выразили надежду, что с задержанного в Шарм-эш-Шейхе россиянина будут сняты все обвинения по итогам разбирательств, чтобы он смог благополучно вернуться на родину.

Ранее стало известно, российский турист был задержан полицией Египта за нарушение исламских норм поведения. Сообщалось, что консульские работники координируют действия с компетентными службами Египта и находятся на связи с семьей соотечественника.