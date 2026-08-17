Блащак: Польша не отдаст ракеты для Patriot Украине, они нужны ей самой Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Польши, а ныне вице-председатель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак снова высказался против передачи Украине части ракет для Patriot. По мнению Блащака, эти ракеты - «дефицитный товар», и самой Польше они, дескать, куда нужнее.

«Нет. Потому что это дефицитный товар. Эти ракеты должны защищать польское небо», - ответил Блащак на соответствующий вопрос в интервью RMF24.

Бывший министр обороны заявил, что ракеты Patriot неэффективны против маневрирующих боеприпасов, но польская система ПВО Narew справляется с этой задачей.

Блащак также раскритиковал идею министра иностранных дел Польши о создании «европейского легиона», подчеркнув, что безопасность страны должна обеспечиваться национальной армией. Программа Narew включает закупку систем ПВО для защиты войск, объектов и авиабаз, а также усиления комплексов Wisla на низких высотах.

Ранее KP.RU сообщил, что до этого, 14 августа, Блащак уже выступал с резкой критикой идеи передать киевскому режиму ракеты для Patriot.