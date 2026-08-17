«Автоваз» возобновил работу после отпуска Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Автоваза» возобновил производство после плановой остановки, длившейся с 29 июля по 16 августа. За время простоя предприятие провело масштабное обновление оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

Всего было осуществлено свыше 13 тысяч технических операций. Инвестиции в модернизацию превысили 375 миллионов рублей. Основной упор сделали на подготовку к серийному выпуску новой модели — кроссовера Lada Azimut. Переоснащение прошло в сварочном цехе и на главном сборочном конвейере.

Параллельно велись работы на участках сборки Lada Niva Legend — там настраивали мощности для производства обновленной версии внедорожника с оцинкованным кузовом и двигателем 1,8 литра. В цехе, где собирают Lada Granta, установили новый роботизированный комплекс для подачи боковины кузова, а также начали подготовку к интеграции вариатора, который появится на модели в 2027 году.

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», в июле 2026 года Россия поднялась на пятую строчку в европейском рейтинге продаж новых автомобилей. Российский рынок с показателем 122,1 тысячи машин (+1,2%) расположился на пятой позиции, обойдя Испанию, где было реализовано 101,9 тысячи автомобилей.