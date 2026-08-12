Авторынок России стал пятым в Европе: кому уступает наша страна по продажам

Российский рынок стал пятым в Европе. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные о продажах новых автомобилей на европейском рынке с учетом России. По итогам июля страна поднялась на пятую позицию, тогда как месяцем ранее она находилась на шестом месте.

Лидерство сохранила Германия, где было реализовано 268,1 тысячи машин — на 12% больше, чем в июле прошлого года. На втором месте оказалась Великобритания с 156,6 тысячи автомобилей, что на 11,7% превышает прошлогодний показатель. Тройку замкнула Франция с результатом 126,8 тысячи единиц (+9%). Четвертую строчку заняла Италия, дилеры которой продали 123,2 тысячи автомобилей (+4%).

Российский рынок с показателем 122,1 тысячи машин (+1,2%) расположился на пятой позиции, обойдя Испанию, где было реализовано 101,9 тысячи автомобилей (+3,7%).

Ранее «Автостат» сообщил о практически полном выравнивании долей китайских и российских автомобильных брендов на российском рынке: по итогам семи месяцев они составили 40,9% и 40,6% соответственно.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.