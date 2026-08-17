Основателя «Рольфа» Петрова заочно осудили на 9 лет за вывод из РФ 4 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров осужден заочно на девять лет за вывод за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, отмечает агентство, осужденному назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова за вывод из России четырех миллиардов рублей. Петров успел выехать за рубеж до того, как в отношении него возбудили уголовное дело. При этом адвокат основателя компании Александр Макаров уверяет, что произошло это задолго до начала следственных действий.

А в январе 2024 года Генеральная прокуратура России подала иск к автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову о взыскании активов холдинга в пользу государства. Отмечалось, что это имущество получено с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

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