Суд заочно арестовал основателя компании "Рольф" Петрова

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-06T16:23:11+03:00

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. Решение было принято на заседании в пятницу, 6 сентября, на основании соответствующее ходатайства Следственного комитета России.

Сайт kp.ru писал, что ранее бизнесмена объявили в международный розыск по делу о незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. Петров успел выехать за рубеж до того, как в отношении него возбудили уголовное дело. При этом адвокат основателя компании Александр Макаров уверяет, что произошло это задолго до начала следственных действий.

Также, по его мнению, вменяемая в вину Петрову сделка не содержит состава преступления. Она не вызвала претензий со стороны контролирующих органов и не нанесла никому ущерба. В связи с этим Макаров просил суд отказать следствию в просьбе о заочном аресте, но правосудие встало на сторону обвинения.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - цитирует ТАСС судью.

ИСТОЧНИК KP.RU