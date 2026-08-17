Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, склад боеприпасов в районе Новониколаевки ДНР и склад беспилотников в районе Гавриловки Харьковской области были поражены с помощью БПЛА "Герань-4".

Ранее сайт KP.RU писал, что российские военные поразили патрульный катер ВСУ типа "Тарантул", а также резервуары с топливом в порту "Одесса".

Кроме того, Вооруженные силы России поразили цех в Одесской области, на котором изготавливали безэкипажные катера для ударов по российским городам, а также судам в Черном море и российской инфраструктуре.