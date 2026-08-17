АТОР: «горящие туры» в Турцию как класс исчезли Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эпоха «горящих путевок» в Турцию осталась в прошлом — бронировать поездку на турецкие курорты теперь выгоднее заранее. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), проанализировав текущую ситуацию на рынке.

По данным экспертов, туроператоры практически полностью распродали квоты на сентябрьские туры — и в отелях, и на авиарейсах. Самыми привлекательными по цене были апрельские и майские предложения. С тех пор стоимость выросла в среднем на 20%, а в некоторых востребованных отелях премиум-сегмента — и вовсе на 40% и более.

Тем, кто не успел забронировать тур на сентябрь, в АТОР рекомендовали присмотреться к октябрю. Поездки на этот месяц сейчас обходятся на 15–20% дешевле, а в дорогих отелях разница может достигать 30%. Впрочем, и этот ценовой уровень, предупреждают туроператоры, может скоро измениться.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян предупредил, что введение визовых требований, аналогичных шенгенским, для въезда в Сербию может нанести сокрушительный удар по туристическому сектору страны.