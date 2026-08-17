«Страна»: Украинка столкнулась с порчей и кражей имущества в польском аэропорту

Украинке испортили вещи на досмотре во время перелета Варшава - Цюрих - Галифакс. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Гражданке Украины в польском аэропорту испортили ее вещи с национальной символикой. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на слова потерпевшей.

Согласно заявлению женщины, во время перелета Варшава - Цюрих - Галифакс ее чемодан решили обыскать. Однако это оказалось не стандартной процедурой, а настоящим "издевательством над багажом украинки".

У гражданки забрали ценные вещи. Также, ее словам, была испорчена одежда: футболки и книги с украинской символикой изрезали острым предметом, а другие предметы гардероба измазали тональным кремом.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что украинцы настолько устали от агрессии в Польше, что буквально бегут из страны. В государстве за последний год резко возросло число уехавших граждан Украины. Точное количество сбежавших украинцев по данным только за июнь превышает шесть тысяч человек.